Novak Djokovic y Rafael Nadal felicitaron a Jannik Sinner por su corona en Australia

El italiano Jannik Sinner (4° de la ATP) recibió múltiples mensajes de felicitación por haber conquistado este domingo el título del Abierto de Australia, destacando los reconocimientos que expresaron algunas estrellas del circuito como Rafael Nadal o Novak Djokovic.

"Impresionante 'Jan', bien hecho. Gran torneo en tu primer título de Grand Slam. Saludos a ti, tu equipo, a tu familia y toda la gente que hoy ganó contigo", escribió Nadal por la gesta del campeón tras vencer al ruso Daniil Medvedev.

A su vez, Djokovic, quien fue precisamente eliminado por Sinner en las semifinales del torneo, expresó que: "Bravo Jannik, merecido, felicitaciones a toda tu familia y tu equipo".

Otro que se sumó a los parabienes hacia el italiano fue el español Carlos Alcaraz, quien en su red social de X, exTwitter, escribió nada más terminada la final que: "¡Estoy tan feliz por ti Jannik! Te lo mereces más que nadie, disfruta el momento, amigo".

- Los mensajes de Nadal, Djokovic y Alcaraz hacia Sinner:

I am so happy for you Jannik! 👏🏻 You deserve it more than anyone! 🏆 Enjoy the moment my friend! 😀 @janniksin pic.twitter.com/IcWDQIdF9L