Rafael Nadal se sobrepuso a la reacción de Berrettini para avanzar a la final en Australia

El español Rafael Nadal (5° de la ATP) se sobrepuso a la reacción del italiano Matteo Berrettini (7°) en el tercer set, tras imponerse por un ajustado 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3, y conseguir el billete para la gran final del Abierto de Australia.

"He empezado jugando muy bien. En el tercero él ha ido con todo y yo no he sacado tan bien. Tenemos que sufrir y luchar, y eso es lo que ha pasado en el cuarto", comentó al ser preguntado por el ex tenista estadounidense Jim Courier sobre una pista Rod Laver Arena que mantuvo el techo cerrado como consecuencia de una fuerte tormenta acompañada de abundantes lluvias que azotó Melbourne.

Su rival para la final se conocerá tras la conclusión de la segunda semifinal que se disputará en la misma jornada y que enfrentará al ruso Daniil Medvedev (2°) con el griego Stefanos Tsitsipas (4°).

El plan de Nadal cuajó a la perfección en los primeros compases ante un Berrettini incapaz de encontrar respuestas a la persistencia del español sobre su revés.

Logró su clasificación para una final de 'slam' número 29 y recortó distancias con sus principales competidores, Federer y Djokovic, que cuentan con 31 presencias.

También se convirtió, con 35 años y 241 días, en el cuarto tenista más veterano en alcanzar una final en torneo major, y se situó por detrás de Rosewell, Federer y el australiano Mal Anderson.