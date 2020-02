Sofia Kenin derrotó a Garbiñe Muguruza y conquistó en Australia su primer título Grand Slam

La estadounidense Sofia Kenin, 15a en el ranking WTA, se coronó por primera vez campeona en un Grand Slam este sábado, al derrotar a la española Garbiñe Muguruza (32a) en la final del Abierto de Australia.

Kenin, de 21 años, sufrió en el arranque, ya que Muguruza logró quedarse con el primer set. Sin embargo, su reacción fue inmediata y sorprendió con dos quiebres en la segunda manga para igualar el marcador.

En el set definitivo, Muguruza tuvo el quiebre cuando estaban 2-2, pero Kenin se recuperó y logró asestar el golpe en el siguiente game, sentenciando el choque por 4-6, 6-2 y 6-2 en dos horas y 5 minutos de partido.

Este es el cuarto título en la carrera de Kenin, quien aparecerá en el séptimo lugar del ranking WTA en la actualización este lunes próximo.

That moment when you realise you have won the #AusOpen 🏆@SofiaKenin | #AO2020 pic.twitter.com/hzNkUv4r11