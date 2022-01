Tabilo defendió a Djokovic: Si tiene los papeles necesarios, no veo por qué no pueda jugar

El destacado tenista nacional Alejandro Tabilo (136º del mundo) valoró su gran victoria ante el francés Constant Lestienne (227°), que le permitió acceder a la ronda final de la qualy en el Abierto de Australia y defendió a Novak Djokovic (1º), quien ha estado en el centro de la polémica por no estar vacunado, pero sí confirmado para jugar en Meobourne.

Tabilo dijo en conferencia de prensa que "no me gusta opinar sobre el caso de Djokovic. No se qué excepciones tiene él, y si tiene las razones o los papeles necesarios para estar aquí no veo por qué no pueda jugar".

Sobre la victoria de este miércoles, el chileno expresó que "el arranque de año que tuve me dio mucha confianza. Jugar con jugadores top 50 siempre ayuda a sumar confianza. Gracias a eso estoy jugando muy suelto".

"Es muy lindo poder compartir todo esto con Tomás Barrios. Nuestro progreso está siendo muy parecido. Tenemos un gran equipo en Chile", añadió.

Djokovic no había sido autorizado a jugar en el primer Grand Slam de la temporada, pero ganó la resolución de Inmigración, por lo que estará en el certamen.