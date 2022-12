Tomás Barrios entró a la qualy del Abierto de Australia

Marcelo Tomás Barrios, número 230 del ranking ATP, logró meterse en la clasificación del Abierto de Australia 2023, tras un movimiento en la lista de entrada.

El alemán Dominik Koepfer (119°) abandonó su lugar en la tabla de la clasificatoria, dando paso a la escalada e instalación del nacional en la fase preliminar del primer Grand Slam de la temporada.

Así, acompañará a Alejandro Tabilo (100°) y Nicolás Jarry (152°) en busca del acceso al cuadro principal, instancia que cuenta con la presencia de Cristian Garin (85°).

Australian Open Qualifying update:

OUT: Koepfer

IN: Barrios Vera

Next: Milojevic