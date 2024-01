[VIDEO] El desatado festejo del verdugo de Jarry en Australia

El italiano Flavio Cobolli, número 100 de la ATP, dio una de las grandes sorpresas del primer día del cuadro principal del Abierto de Australia al sacar de su camino al chileno Nicolás Jarry, con una victoria en cinco sets con parciales de 6-4, 3-6, 6-2, 2-6 y 7-5.

El historiado duelo se decidió para el europeo luego de una extensa batalla, lo que provocó que el europeo celebrara con emoción junto a parte de su delegación en el recinto oceánico.

Revisa las imágenes:

🎶 Ohhhhh, Flavio Cobolli! 🎶



The Italian world no.100 defeats Chile's Nicolas Jarry in five gruelling sets to reach the second round.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/KH7C7FlwRo