[VIDEO] ¿El mejor del año? Tsitsipas sorprendió con tremendo punto en Australia

El griego Stefanos Tsitsipas (7° de la ATP) superó la primera ronda del Abierto de Australia sin brillo tras imponerse al "perdedor afortunado" belga Zizou Bergs por 5-7, 6-1, 6-1 y 6-2, .

El helénico careció de un arranque agradable después que "tuviera uno de los porcentajes más bajos de primeros servicios de su carrera durante el primer set", como él mismo aseguró durante la entrevista a pie de pista.

"Fue inesperado. Cosas como estas son peligrosas, cuando te preparas para un tipo de rival y luego te enfrentas a otro. No fue fácil. La determinación y el brillo en el segundo set me ayudó a darle la vuelta", comentó el heleno sobre el cambio de rival que tuvo después de que el italiano Matteo Berrettini se bajó de la competición por un problema en el tobillo.

El vigente finalista, que tan sólo cayó en una ocasión en primera ronda en Melbourne (2018 vs Denis Shapovalov), se enfrentará en la próxima ronda al ganador del duelo 'aussie' entre Jordan Thompson y Aleksandar Vukic.

Durante su partido, dejó un punto para la posteridad, que ya nominan como el "mejor del año" a pesar que estamos en enero.

Revísalo acá

Tsitsipas' outrageous point of the year contender from the OTHER SIDE of the net! 🤯🤯#9WWOS #AO2024 #AusOpen #Tennis pic.twitter.com/kYDzIVac7s