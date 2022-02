Alejandro Tabilo: Hay que seguir trabajando y no pensar mucho en el ranking

El tenista chileno, Alejandro Tabilo (113°) continúa con su gran estado de forma y se metió en semifinales del ATP de Chile, triunfo que le permite ingresar al Top 100 del ranking ATP, ubicándose en el puesto 98° a partir de la próxima semana.

"Vengo jugando muy bien. Con el equipo estamos esperando tener estas semanas con buenos resultados, que se están dando por todo el trabajo. Esto está recién comenzado, espero seguir trabajando y seguir subiendo", dijo Tabilo a los medios.

Sobre su ascenso en la clasificiación mundial, el nacido en Canadá prefirió seguir enfocado en el torneo: "Hay que seguir trabajando y no pensar mucho en el ranking".

Consultado sobre el apoyo del público, Tabilo señaló que "me ayudó muchísimo, desde el principio sentí esa energía. Él (Kecmanović) también sintió al público y tuvo muchos errores y supe poner presión en eso".

Sobre su juego de esta noche, Tabilo aseguró: "Siento una soltura, creo que me faltaban esos detalles. El partido era complicado, él era agresivo y tenía que estar seguro de tomar el control del partido".

En cuanto a su próximo rival, el español Pedro Martínez (72°), el chileno señaló que "conozco a Pedro, jugué con él en Buenos Aires. Las condiciones cambian y aquí van a ser un poco diferentes, un poco más rápido. Hay que ver cómo nos adaptamos. Pero estamos preparados, solo queda descansar bien esta noche y preparar la táctica para mañana".

Finalmente, consultado sobre el mal momento deportivo y anímico de Cristian Garin, Tabilo dijo: "No he hablado con él, espero se recupere del hombro y no estoy seguro en qué está pensando en su próximo torneo, no ha dicho nada de la Copa Davis".

