Alejandro Tabilo: Quería estar entre los 50 mejores, pero las lesiones me obligaron a parar

El tenista chileno Alejandro Tabilo (88° de la ATP) hizo un balance de lo que fue su temporada 2022 y aseguró que si bien no se cumplió con el objetivo de estar más arriba en el ranking, sí fue un buen año.

"Fue un año muy feliz, de muchas cosas nuevas, alzas y bajas, pero contento. Demostré un gran nivel. Al final decidimos con el equipo parar antes para descansar bien y así tener una buena pretemporada, y empezar más temprano e iniciar el 2023 con todo", explicó Tabilo en diálogo con El Mercurio.

"Las lesiones fueron un poco duras. Me cortaron el ritmo y fue más difícil el volver con todo. Además, te metes en torneos ATP con jugadores top 100 que te comienzan a conocer y saben cómo jugarte, por lo que se pone más duro todo, pero así es el tenis", añadió.

El zurdo nacido en Canadá también tuvo palabras para el equipo chileno de Copa Davis.

"Para mí siempre es un orgullo jugar por Chile. Ser el número uno del equipo me dio mucha confianza. Saber también que en el equipo está Christian Garín, Nicolás Jarry y Tomás Barrios, que viene volviendo, además del gran liderazgo de Nicolás Massú, da mucha confianza. Si el próximo año estamos todos sanos, seremos un gran equipo", expresó antes de decir que lo ideal para el repechaje de febrero es jugar como local.

"No tenemos tiempo para preocuparnos de eso, pero obviamente nos gustaría jugar en casa. Sería muy lindo para nosotros y para el público chileno jugar en el país. Además, todavía no termina la Copa para saber todos los posibles oponentes, así que es algo que no podemos pensar en este minuto".