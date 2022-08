Alejandro Tabilo: Sí o sí es el mejor momento de mi carrera

El tenista chileno Alejandro Tabilo (69° de la ATP) comentó su actual momento y contó que siente que el trabajo que ha hecho en los últimos años ha rendido frutos y que eso le permite pensar que está en el mejor momento de su carrera.

"Sí o sí es el mejor momento de mi carrera. La consistencia de seguir trabajando duro todos los días empezó a dar frutos. En la carrera del tenista en una semana puede cambiar todo y se nos dio a principios de año y mantuve ese nivel", comentó el número uno de Chile en diálogo con Las Últimas Noticias.

Tabilo contó que está en pausa debido a una lesión que lo marginó de un par de torneos.

"Me vine a Chile y he estado viendo exámenes de mi lesión, porque tuve un edema ósea, una fractura por estrés. Ya estamos listos, entrenando bien y preparando el US Open. Quiero cumplir mis metas. Volver con todo, con hambre de seguir avanzando en el ranking. Tomaré estas semanas para prepararme bien y después darlo todo para terminar el año", expresó.

Además, comentó la sensación de ser el mejor chileno en el ranking.

"Fue muy lindo, estoy feliz de haber sido el número uno (N. de la R.: lo fue hace dos semanas y lo recuperó hoy lunes). Me motiva mucho seguir avanzando y siempre fue un sueño mío ser el número 1 de Chile", comentó.