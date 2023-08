Alcaraz cumplió su promesa a Sebastián Yatra y cantó "Vagabundo" en el US Open

El español Carlos Alcaraz, aún número uno del mundo, cumplió este martes su promesa al artista colombiano Sebastián Yatra y se animó a cantar el tema "Vagabundo" en el US Open.

Tras la victoria por retiro del alemán Dominik Koepfer (75°), Alcaraz fue preguntado en la pista del "Arthur Ashe" Stadium, el estadio de tenis más grande del mundo (con capacidad para 24.000 espectadores), sobre el tema "Vagabundo" de un Yatra que es amigo suyo y que estaba presente esta noche en la grada.

"Es una canción que escucho mucho", afirmó Alcaraz, quien a continuación se atrevió a entonar varios versos de la canción -e incluso se animó a bailar un poco- mientras Yatra daba su aprobación con el pulgar arriba y con una sonrisa en la cara.

La curiosa historia de Alcaraz y Yatra en el US Open se remonta a hace unas semanas cuando el tenista español le invitó en una videollamada a participar en un partido de exhibición en las jornadas previas al torneo.

