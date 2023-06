Alcaraz: "En pasto tengo menos posibilidades de ganarle a Djokovic"

Carlos Alcaraz, cabeza de serie número uno en Queen's, aseguró que en esta superficie tiene "menos posibilidades" de ganarle a Novak Djokovic, que no pierde un partido en Wimbledon desde 2017, pero no se descartó para dar la sorpresa.

El murciano, que ya lleva dos entrenamientos en hierba, llegó este sábado a Londres para participar en Queen's, después de una semana en Murcia en la que descansó cuatro días y se entrenó tres sobre pista dura.

"La parte más difícil en esta superficie es moverme bien", afirmó el español en rueda de prensa. "Hay que tener más cuidado que en otras superficies. Lo que encuentro más cómodo es ir a la red, jugar agresivo, jugar con ese estilo me gusta y es cómodo".

El césped es la superficie más inhóspita para el murciano, ya que en ella apenas ha jugado dos torneos oficiales, Wimbledon 2021 y 2022, además del torneo júnior en 2019 y un par de exhibiciones en Hurlingham el año pasado.

"Yo siempre he dicho que yo pienso que puedo ganar en cada torneo al que voy", respondió el murciano ante las declaraciones de Nick Kyrgios de que es el único que puede ganarle a Djokovic en esta superficie.

"En hierba es cierto que es más complicado. Igual no tengo tanta experiencia y en los partidos que he jugado me ha costado un poquito. Djokovic junto con Federer son de lo mejor que ha pisado una pista de hierba, así que va a ser complicado. Kyrgios ya hizo una final de Wimbledon, tiene un juego muy bueno aquí. No voy a decir que no estoy capacitado de ganarle a Djokovic, pero en esta superficie tengo menos posibilidades", explicó Alcaraz.