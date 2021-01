Alejandro Tabilo conoció a su rival para la primera ronda del Challenger de Estambul

El chileno Alejandro Tabilo (167° del ránking ATP) conoció a su rival para debutar en la primera ronda del Challenger de Estambul, certamen que arrancará este lunes.

De acuerdo al cuadro publicado por el propio certamen, la raqueta nacional deberá enfrentar al japonés Go Soeda, número 134 de la clasificación mundial.

Tabilo afrontará el certamen turco luego de haber quedado eliminado de la qualy del Abierto de Australia, a manos del boliviano Hugo Dellien.

Por su parte el también chileno Tomás Barrios quedó a seis bajas de poder jugar la clasificatoria de Estambul, por lo que buscará su chance de disputar el torneo de Antalya.

First draw of 2021 is out!



Galan, Seyboth Wild, Hoang and Musetti lead the field in Istanbul 🇹🇷 pic.twitter.com/d6rSlqm8Pw