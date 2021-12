Alejandro Tabilo y Fernando González festejaron en la tercera jornada del Masters Legión Sudamericana

El tenista nacional Alejandro Tabilo (139°) y el retirado Fernando González celebraron este viernes y ambos ganaron en la tercera ronda del Masters Legión Sudamericana, en el Club Palestino de Las Condes.

Tabilo cosechó un gran triunfo ante el argentino Federico Coria (63°) en un partido al mejor de tres sets cortos, por 4-3, 4-2.

"Coria es un rival duro, así que tuve que salir agresivo y fue un lindo partido para la gente que nos vino a ver", dijo el tenista nacido en Canadá.

Por su parte, en el duelo de leyendas Fernando González batió al argentino Franco Squillari, por 4-2, 2-4, 10-6. El duelo fue la reedición del partido debut de González por Copa Davis en 1998, cuando en Buenos Aires debió jugar de emergencia en reemplazo del lesionado Marcelo Ríos.

"Fue una felicidad volver a estar en una cancha de tenis en mi país y con la gente que posiblemente me fue a ver jugar en más de una oportunidad hace varios años. Se sintió un poco de agitamiento, pero es propio del tenis y de los años", dijo el triple medallista olímpico.

Por último, en el primer partido de la jornada el boliviano Hugo Dellien (115°) superó al nacional Gonzalo Lama (317°) por 4-2, 3-4, 4-2.

La programación de este sábado 18 de diciembre, que será la jornada final del torneo:

18:00 horas: Gonzalo Lama vs Camilo Ugo Carabelli (ARG)

A continuación: Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios

A continuación: Fernando González vs. Santiago Giraldo (ARG)