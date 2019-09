Cristian Garin y Nicolás Jarry miden sus progresos con atractivo duelo de exhibición

Este viernes, los dos mejores tenistas nacionales del momento Cristian Garin (34° en el ránking ATP) y Nicolás Jarry (74°) se desafían en un atractivo duelo de exhibición, en el que buscarán medir sus progresos en uno de los años más exitosos de sus cortas carreras.

Garin, sin duda, llega en la mejor temporada de su trayectoria, con dos títulos ATP 250, en Houston y Múnich, y cerca de su mejor ránking 32, el cual logró apenas hace algunas semanas.

No obstante, y a pesar del ascenso explosivo, el "Tanque" ha vivido un aterrizaje forzoso en los últimos meses, particularmente desde el ATP 250 de s-Hertogenbosch, en junio, registrando apenas tres victorias en los últimos 12 partidos que ha disputado, frenando su ascenso en el escalafón, aunque con la ventaja de no defender una importante cantidad de puntos de la temporada anterior.

Por contra parte, el año de Jarry no ha sido el que se creía. Con un gran 2018, en el que terminó 39°, se esperaba que este 2019, pudiera dar un salto a instancias importantes de torneos grandes. No obstante, un pésimo inicio con seis derrotas seguidas puso en jaque su permanencia activa en el circuito.

Pero, el "Príncipe" supo sobreponerse y si bien aún no consigue la regularidad del año anterior, sí logró la final del ATP de Ginebra y su primer y ansiado título en el ATP de Bastad, certamen sueco en el que no cedió un solo set. Ahora, está en un nuevo trance tras sus traspiés en los Panamericanos y el US Open, aunque con la parte final del año para remontar.

De igual forma, ambos lograron tener una exitosa pasada en la Copa Davis de febrero frente a Austria, en la cual guiaron a Chile a una importante victoria, que permitió el regreso al Grupo Mundial tras ocho años, con ambos como protagonistas.

El duelo entre "Gago" y la "Torre" se jugará este viernes desde las 22:30 horas (01:30 GMT) en el Gran Arena Monticello y podrás seguirlo, detalladamente, con el Marcador Virtual de AlAireLibre.cl y la transmisión de Al Aire Libre en Cooperativa.