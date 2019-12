El salto a la elite: El 2019 que consagró a Cristian Garin, Nicolás Jarry y Alexa Guarachi

El 2019 será recordado como el año en el que Cristian Garin, Nicolás Jarry y Alexa Guarachi se instalaron en la elite mundial, ganando sus primeros torneos ATP y en el caso de los tenistas masculinos, porque participaron en la primera edición de las Finales de Copa Davis.

La primera celebración de Garin llegó en abril, en el ATP de Houston, Estados Unidos, semanas después de caer en la final de Sao Paulo ante el argentino Guido Pella.

El chileno se unió a las leyendas del tenis nacional al coronarse en el U.S. Men's Clay Court Championships de Texas, consiguiendo así su primer título en el circuito tras vencer en una emotiva final a al noruego Casper Ruud por 7-6 (4), 4-6 y 6-3.

El jugador de 23 años que terminó la temporada en el puesto 33 de la clasificación mundial, logró su segundo trofeo personal en Alemania, durante mayo, al derrotar por 6-1, 3-6 y 7-6 (1) al italiano Matteo Berrettini en la final del ATP 250 de Munich, Alemania.

Nicolás Jarry, en tanto, no terminó de gran manera el año, pero también conquistó el primer título de su carrera el 2019 y lo hizo en territorio sueco al quedarse con el ATP 250 de Bastad.

Para su coronación, el chileno de 24 años derrotó en un impecable partido al argentino Juan Ignacio Londero por 7-6 (7) y 6-3, en la final, logrando sumarse al selecto grupo de jugadores de nuestro país en ganar un certamen ATP.

El cierre de año no fue el mejor para Jarry, pero le alcanzó para terminar en el puesto 77 del ranking, lugar suficiente para disputar el próximo Abierto de Australia.

En el tenis femenino, quien tuvo un mejor año fue Alexa Guarachi que hizo historia en julio al quedarse con el título en dobles del WTA de Gstaad, Suiza, junto a la estadounidense Desirae Krawczyk, siendo la primera jugadora nacional en ganar un torneo del circuito femenino.

La chilena y su compañera vencieron a la dupla compuesta por la española Lara Arruabarrena y la suiza Timea Bacsinszky por parciales de 4-6, 6-4 y 10-6 en una hora y media de partido.

En los cuatro torneos grandes del tenis mundial los chilenos no consiguieron dar el gran salto esta temporada, quedando casi siempre relegados en las primeras rondas.

Así sucedió en Australia, donde Garin fue eliminado por el belga David Goffin y Jarry por el argentino Leonardo Mayer.

En Roland Garros, Jarry, que había hecho cuartos de final en Barcelona tras superar la qualy y que perdió la final en Ginebra ante el alemán Alexander Zverev, en el Abierto de Francia tropezó en el exigente debut ante Juan Martín del Potro.

Garin, en tanto, venció en primera ronda a Reilly Opelka, pero fue frenado en la arcilla de París por el suizo Stan Wawrinka.

En Wimbledon se repitió la historia de Australia, con la caída de Cristian ante Andrey Rublev en primera ronda y de Nicolás frente a Andreas Seppi en la misma etapa del tradicional torneo londinense.

Jarry no volvió a ganar un solo partido más en el año, tras su título en Suecia, y Garin alcanzó tercera ronda en el Masters de Toronto; segunda fase en el US Open, donde fue frenado por el australiano Alex de Miñaur; también cuartos en Chengdu; segunda ronda en el Masters de Shanghai y cuartos en París-Bercy.

En el área de los coach, el que tuvo un gran 2019 fue Nicolás Massú que llevó al austríaco Dominic Thiem al top 4 de la ATP y a disputar importantes instancias en el circuito, cerrando con la final del Torneo de Maestros.

Thank you all so much for this recognition and very happy to be nominated along with other great coaches👏 @atptour

Muchas gracias a todos por este reconocimiento y muy feliz de ser nominado junto a otros grandes entrenadores👏 @ATPTour_ES pic.twitter.com/A5fIzpMlHb