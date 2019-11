Hans Podlipnik: No tengo la motivación para seguir en 2020

El tenista chileno Hans Podlipnik, quien anunció su retiro de las canchas, dialogó con Ernesto Contreras, enviado especial de Al Aire Libre en España, para profundizar en los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, revelando que las ganas de seguir no son las mismas y que su horizonte son "otros proyectos".

"Tomé la decisión hace bastante tiempo, fue algo gradual. No fue de la noche a la mañana, lo pensé mucho tiempo. No tengo la pasión, la garra y la fuerza para seguir en el 2020, sobre todo con el ránking que terminé (128° en dobles)", sostuvo el deportista, de 31 años.

"Sé que a esta edad, para volver y tener buenos resultados hay que hacer un esfuerzo físico y económico tremendo, y no me siento preparado para hacerlo. No siento la motivación que hubiese tenido antes", agregó.

Podlipnik, además, reveló que su horizonte está en otro foco, alejado del tenis.

"Estoy metido en dos proyectos que me apasionan mucho, no quiero dar detalles en este momento, pero no tienen relación con el tenis. Cuando sea una realidad, será algo a lo que me dedique más adelante. Además, siempre estoy fuerte en el tema social, quiero desarrollar mi fundación", contó.

Por último, valoró los grandes logros de su carrera, pero remarcó que "tuve el privilegio de conocer tantas culturas y abrir mi mente. Son las cosas que más aprecio en el tenis".

"Los resultados duran lo que duran, pero las enseñanzas perdurarán para el resto de mi vida", cerró.