Tomás Barrios tras su paso por Wimbledon: Volveré con todo en lo que queda de temporada

El destacado tenista nacional Tomás Barrios (133° en el ránking de la ATP) valoró su desempeño en Wimbledon, torneo en el que ganó cuatro partidos entre qualy y cuadro principal y se despidió en la jornada de jueves ante el belga David Goffin (123°).

El chillanejo expresó: "Creo que fue una linda semana, estoy en mi mejor ranking (será 118° tras el torneo). No defiendo nada en lo que queda del año, así que voy a descansar unos días y espero volver con todo en lo que queda de temporada".

Sobre el duelo ante Goffin, sostuvo: "El jugó de la misma manera todo el tiempo, de forma muy exigente. No me regalaba puntos gratis y ahí me fue desgastando cada vez más".

"Tiene su mérito que Goffin haya jugado de la misma forma todo el tiempo, muy punzante, muy plano. Además, también yo me desgasté, obviamente", añadió.