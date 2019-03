Christian Garín: Me duele perder una final, pero esta semana se sacan muchas cosas positivas

El tenista nacional Christian Garín (92° en el ránking mundial) se mostró triste al perder la final del Abierto de Brasil, en Sao Paulo ante el argentino Guido Pella (48°), aunque destacó el hecho de haber llegado a su primera final ATP, además del nivel que mostró durante toda la semana en el certamen.

"Gago" nos dijo a Al Aire Libre en Cooperativa que "obviamente me duele mucho perder una final, pero hay que aceptarlo y creo que Guido jugó mucho mejor que yo. Hubo puntos en el 5-5 en que debí haber salido más agresivo, pero hay que aprender. Esta semana se sacan muchas cosas positivas, es mi primera final ATP, así que contento por ese lado".

Además, agregó que "hay que darle mucho mérito a Pella, como dije jugó muy bien, es un jugador que tiene experiencia, él lleva años en el circuito, para mí son los primeros torneos ATP y quizás eso me pasó un poco la cuenta hoy, pero tengo cosas por mejorar y ahora tengo una semana para entrenar y de nuevo a la competencia".

Por otra parte, el chileno valoró el hecho de mejorar su ránking (va a quedar 72°) y poder ingresar a nuevos torneos: "Después de jugar en Miami, tengo pensado jugar en Houston, que entré directo, tengo pensado ir a la qualy de Montecarlo, y después hay tres o cuatro torneos en los quizás puedo entrar directo, que son en arcilla antes de Roland Garros, esos pueden ser buenoa torneos para mí, me puede ir muy bien".

Finalmente, Garín aseguró sentirse cansado, ya que "jugué un partido muy duro (ante Mayer), de mucho tiempo en cancha, de mucho desgaste; vengo jugando desde el lunes, también vengo de una gira que partió en Copa Davis en Austria, son mcuhas semanas, en las que quizás no tuve los mejores resultados, pero me mantuve compitiendo, viajando y no pude parar a entrenar, y ahora creo que toca unas semanas de entrenamiento, de descansar, de recuperar energías", cerró.