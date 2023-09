Massú y ausencia de Garin: Nos comentó que tenía molestias físicas

El capitán del equipo chileno de Copa Davis Nicolás Massú explicó este sábado la ausencia de Cristian Garin en la serie que terminó con derrota a manos de Canadá, asegurando que el propio jugador vio mejor capacitado a sus compañeros ante los problemas físicos que lo afectaron en las últimas horas.

Es que a principios de este día se conoció que "Gago" era reemplazado por Alejandro Tabilo para jugar el primer punto contra los norteamericanos, algo que sorprendió y el medallista olímpico se encargó de aclarar.

"El plan era que jugara Jarry con Garin los singles como en las series anteriores. Contra Italia terminamos muy tarde, llegamos al hotel y Cristian (Garin) nos comentó que estaba con molestias físicas. El creyó que sus compañeros estaban en mejores condiciones para jugar hoy", señaló Massú en rueda de prensa.

Massú también se refirió al formato actual de estas fases finales del torneo. "Me gustaría que nosotros tengamos la oportunidad de que si volvemos a jugar un Grupo Mundial poder hacerlo de local. No quiero que esta generación se pierda jugar en su país como corresponde".

"Creo que para que haya igualdad de condiciones y para masificar el tenis en Sudamérica se podría manejar si es posible o no. Al final lo que me pregunto es si siempre nos va a tocar jugar de visita y no vamos a tener la chance de ser locales donde nos acomode. Es algo que espero se pueda equiparar, sería bueno para todos", remarcó.