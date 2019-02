Nicolás Jarry fue elegido como el jugador más valioso de la última jornada de Copa Davis

La actuación del equipo chileno de Copa Davis ante Austria no sólo fue aplaudida en nuestro país, pues desde la organización hicieron una votación para elegir a la figura entre todas las llaves que se disputaron el fin de semana pasado y el representante nacional Nicolás Jarry fue electo como el mejor.

El número uno del país y 41° del ránking ATP resultó clave en la clasificación al Grupo Mundial, al ganar dos de los tres puntos con los que se doblegó al equipo austriaco. Por ese rendimiento fue elegido como el MVP (el jugador más valioso con sus siglas en inglés) de la jornada, siendo votado por los fanáticos del tenis.

"En un fin de semana de actuaciones sorprendentes, un hombre se destacó sobre el resto. El MVP, votado por los fans, es "Nico" Jarry", destacó la página oficial de la Davis junto a un video de la primera raqueta nacional.

Por lo pronto, el 14 de febrero se realizará el sorteo para saber los rivales de Chile en el nuevo formato de la competición. En tanto, el "Príncipe" volverá a la acción en los próximos días cuando juegue en el ATP 250 de Córdoba ante Juan Ignacio Lóndero (112°) en horario por definir.

