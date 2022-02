Nicolás Jarry: Sería una baja importante no tener a Garin en la Copa Davis

Nicolás Jarry, 142° en el ranking mundial, habló en la previa del Chile Open y se refirió sobre la situación de Cristian Garin, asegurando que una posible baja por lesión afectará mucho al equipo de Copa Davis.

"Para todo el país, no tenerlo en la Copa Davis es una baja importante, no sé quienes son los rivales, pero tenemos una buena posibilidad, el mejor de Eslovenia, Aljaž Bedene, no viene, y estamos jugando en casa", comentó Jarry.

Jarry, además, remarcó que Garin saldrá, sin dudas, de esta compleja situación.

"La presión que tiene muy pocos la saben manejar, nunca he estado en su posición, no puedo hablar mucho. No he podido conversar con él, hemos coincidido en pocos torneos, pero no tengo dudas que va a salir de esta", agregó.

Finalmente, Jarry habló sobre las metas que tiene para el ATP de Santiago, que arranca la próxima semana.

"Tener el mismo performance del año pasado. Tengo un año más de partidos en comparación, pasarla bien y tratar de jugar de buena forma", sentenció.

El Chile Open arrancará este fin de semana con la qualy y continuará a partir del lunes con el torneo del cuadro principal.

Y la llave entre Chile y Eslovenia en la Copa Davis será el 4 y 5 de marzo en Viña del Mar.