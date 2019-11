Rusia confirmó la baja de Daniil Medvedev para la Copa Davis

La Federación Rusa de Tenis confirmó hoy a la agencia EFE la baja de su número uno, Daniil Medvedev (4° del ránking ATP), ausencia que, según el legendario capitán ruso, Shamil Tarpischev, reduce notablemente las opciones de su equipo de ganar la Copa Davis.

Según explicó una portavoz de la federación, aunque Medvedev se lo comunicó a Tarpischev el pasado sábado, la decisión final sobre la composición definitiva del equipo se tomó tras consultas en Madrid.

"Con Medvedev podíamos haber luchado no sólo por la clasificación para los cuartos de final, sino por la victoria en el torneo", lamentó Tarpischev en declaraciones al diario Kommersant.

El capitán explicó que una vez el jugador le informó por teléfono de sus intenciones, Tarpischev le dijo que no se precipitara y que volverían a hablar el sábado.

Incluso le propuso que viajara a Madrid para apoyar al equipo en la primera fase y si este se clasificaba para las eliminatorias, entonces podría entrar en la competición ya descansado, pero éste se negó.

"Me prometió que se lo pensaría, pero por la mañana me confirmó que no puede ayudar al equipo. Dijo que lo había hablado con sus compañeros y que estos le entendieron", comentó el capitán.