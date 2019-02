Daniela Seguel: Tenemos las armas para pelear por llevar a Chile al repechaje

Este miércoles 6 de febrero comenzará en Medellín la disputa del Grupo 1 de la Zona Americana de la Copa Federación y la número uno de Chile, Daniela Seguel (305a), manifestó confianza en diálogo con Todo por el Deporte, respecto de las opciones del equipo nacional que además integran Alexa Guarachi (394a), Fernanda Brito (544a) y Bárbara Gatica (559a).

Chile enfrentará a Brasil, Argentina y Puerto Rico en el Grupo B, en un torneo que entrega un cupo al repechaje del Grupo Mundial II.

"Venimos a competir para buscar levantar la copa y llevar a Chile a un repechaje. Es el objetivo del equipo, obviamente tenemos en cuenta que estamos en un grupo súper difícil y que quizás no seamos las favoritas, pero creo que tenemos las armas para poder pelear por ese cupo", expresó Seguel.

"Estamos con Puerto Rico que tiene a Mónica Puig, que está 58 del mundo, fue la última campeona olímpica, tiene mucha más experiencia que todas nosotras y está a un muy buen nivel. Por otro lado Brasil tiene a (Beatriz) Hadad que también estuvo top 100, ahora salió un poco, pero tiene nivel de top 100; y Argentina, que tal vez no viene con el equipo titular, porque no está (Paula) Ormaechea ni (Nadia) Podoroska, que son las 1 y 2, pero tiene jugadoras muy difíciles y por historia siempre es complicado. Pero confiamos en nuestras armas y capacidad para pelear y pasar al repechaje", agregó.

Sobre cómo llega el equipo nacional, dijo que "creo que Chile es uno de los equipos más parejos, tiene cuatro jugadoras que están pasando un buen momento y cualquiera a la que le toque jugar lo puede hacer muy bien; a diferencia de otros equipos que tienen a una o dos jugadoras solamente, eso puede hacer fuerte a Chile. Esperemos rendir de la mejor manera y que las cosas se nos den".

En su caso personal, consideró que "de las últimas Fed Cup que he disputado, creo que quizás en cuanto a resultados es a la que llego peor; pero estoy con ánimo, con ganas, estoy renovada. El año pasado fue muy difícil para mí, sobre todo el segundo semestre, con muchas lesiones y malos resultados, pero ahora vengo con muchas ganas, estoy jugando bien, me siento con confianza y creo que puedo aportarle al equipo. En las últimas dos Fed Cup lo he hecho súper bien, he rendido y espero que esta no sea la excepción y estar a la altura".

Daniela Seguel también comentó cuáles son sus objetivos para la presente temporada.

"Principalmente retomar el nivel que tuve el año pasado, por lo menos hasta mayo cuando estaba jugando mi mejor tenis y había logrado mi mejor ránking. Volver a tomar confianza, mejorar mi ránking, meterme entre las 150 primeras y jugar todos los Grand Slams", señaló.

Chile debutará este miércoles contra Brasil, el jueves chocará con Argentina y el viernes se medirá con Puerto Rico. De ganar el grupo, enfrentará al vencedor del A, que componen Ecuador, Paraguay, México y Colombia, por el cupo al repechaje.