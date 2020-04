Cristian Garin: Con el nuevo formato, la Copa Davis perdió la gracia

El tenista nacional Cristian Garin conversó con ESPN en un vivo de Instagram en el que reconoció su admiración por Roger Federer, además de asegurar que no le gustó el nuevo formato de la Copa Davis.

"Con este formato se perdió la gracia de la Davis. No me gustó, tenemos que hacer algo. A nivel estadio e instalaciones fue espectacular, pero eran series para jugar con 10 mil personas y en cancha había 1.500. Antes esa gente jugaba un rol", expuso Garin.

Respecto al suizo, apuntó que le "encantaría jugar con Federer algún día. Es un sueño. Es el jugador que me encantaría ver jugar todos los días en todas las superficies. Es increíble cómo todavía disfruta el deporte después de todo lo que ganó, tener una familia y todo".

"Hablé con él por primera vez en 2019 en Roland Garros. Me habló como si me conociera por mucho tiempo. Me quedé sin palabras y nunca lo olvidaré", aseguró Garín", agregó.

En cuanto a su relación con otro tenistas del circuito, manifestó: "Me llevo bien con Benoit Paire, Karen Khachanov, Andrey Rublev, Casper Ruud de los tenistas que no son sudamericanos y por otro lado, Jeremy Chardy no tenía idea que tenía mala onda conmigo. Algo tiene contra mí".

Garin también reconoció que "el ATP ganado de Houston fue para mí el título más importante de mi carrera, no sólo porque fue el primero, sino porque me liberó".

"Ser Top 10 es una motivación súper grande que tengo. Y si pudiera elegir un torneo para ganar, sería Roland Garros". cerró.