Cristian Garin en su arribo a Chile: Hace años vengo sacrificándome para lograr esto

Luego de su triunfal paso por Munich, el tenista chileno Cristian Garin llegó al país este martes para tomarse un descanso y preparar los próximos torneos que disputará en arcilla y definir también la temporada en césped.

Y en su arribo, el tenista número uno de Chile contó de su satisfacción por el momento que vive, que lo tiene posicionado en el casillero 33 de la clasificación mundial de la ATP y con dos títulos en el circuito.

"La idea es descansar estos y recargar pilas para lo que viene", comentó a la prensa en el Aeropuerto de Pudahuel.

Garin dijo que todo lo que está pasando se lo imaginó, pero no tan pronto.

"Pensaba en que algún día podía estar haciendo lo que estoy haciendo ahora, pero quizás no tan pronto, me he sentido muy bien este año, y estamos recién en mayo, así es que espero seguir mejorando", comentó.

Y luego profundizó: "Es un premio al esfuerzo. Hace muchos años vengo sacrificándome con mucho esfuerzo, y este año mejor consolidado con el equipo de trabajo. El año pasado fue bueno, jugando en otro nivel y ahora en un par de meses lo estoy haciendo bien. Mi idea es seguir igual, sigo con las mismas ganas", explicó el ariqueño.

Luego de dos semanas de descanso, Garín volverá al circuito en el ATP de Ginebra, para luego concentrarse en Roland Garros.