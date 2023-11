Cristian Garin finalmente no jugará el ATP 250 de Sofia

El chileno Cristian Garin (86° del ranking mundial) finalmente no jugará el ATP 250 de Sofia en Bulgaria al que había entrado al cuadro principal en lo que pudo ser su última parada en Europa de la temporada.

Temprano se había conocido que la raqueta nacional se había beneficiado de la baja del estadounidense Taylor Fritz para disputar el certamen búlgaro, pero finalmente la situación cambió.

Durante esta misma jornada se consignó que "Gago" también desistió de participar en la competición, sin detallarse el motivo, por lo que su lugar fue ocupado por el húngaro Zsombor Piros.

Sofia update:

OUT: Garin

IN: Piros

Next: Martinez