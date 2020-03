Cristian Garin fue incluido en popular videojuego de tenis

El popular videojuego AO Tennis 2, de las plataformas PC, PS4, Nintendo Switch y Xbox One, anunció la inclusión del tenista chileno Cristian Garin en su parche de este mes.

A través de un comunicado en la página oficial del estudio Big Ant, creador del juego, fue señalado que "existe un nuevo parche para AO Tennis 2, que ya está disponible".

Entre una serie de mejoras incluidas, aparece la opción de utilizar al mejor tenista nacional de la actualidad, el cual fue presentado con una imagen de cómo luce en la plataforma.

Hello tennis fans! There's a new AO Tennis 2 patch for PC, PS4, and Xbox One available now (Switch patch, using the same notes below, will be out shortly after).



Download it and enjoy the weekend with the tennis! pic.twitter.com/RVSKWf1gMN