Cristian Garin: Soñar con el top ten no es algo exagerado

El chileno Cristian Garin, confinado mientras dura la pandemia del coronavirus, escribió un relato para el sitio oficial de la ATP, donde narró cómo atraviesa la cuarentena y explicó sus objetivos cuando se reanude el circuito.

"El top ten se volvió una meta, un sueño. Y creo que estoy cerca. Soñar con eso no es algo exagerado. Lástima que se vino toda esta situación. Por eso ahora lo único que quiero es volver a jugar tenis, porque sin torneos no se puede hacer nada. Y no saber cuándo regresaremos es lo que más preocupa, lo que más intranquilo me tiene respecto al deporte. Extraño mucho que cada semana siempre haya desafíos, torneos importantes en juego", explicó.

Garin está 18° en el escalafón del ATP, a 655 puntos del belga David Goffin, quien ocupa la décima plaza.

Respecto a la cuarententa, "Gago" comentó que está tomando las precauciones y siendo riguroso para no contagiarse con el coronavirus. Del mismo modo, sostuvo que este tiempo le ha servido para pasar más tiempo con su familia.

"Al estar tanto tiempo encerrado uno piensa más de lo normal. Y siento que voy a valorar más mi profesión cuando la pueda volver a hacer. Por otro lado estoy aprovechando el tiempo en familia. Cosa que no es muy habitual cuando uno juega y viaja mucho. Y compartir comidas y charlas con ellos ha sido fundamental", aseveró.

"Al principio, estando encerrado en casa, sentía que no hacía casi nada, y terminaba el día con mucha energía acumulada. Porque a mí me gusta mucho salir, hacer planes. Extraño todo eso. Pero creo que cuando todo vuelva a la normalidad, voy a valorar mucho más cada momento de mi vida", finalizó.