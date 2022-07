Cristian Garin y su balance tras Wimbledon: No cabe duda que estoy mejorando

Cristian Garin, 43 en el ranking ATP y recientemente cuartofinalista en Wimbledon, hizo un balance tras su positivo desempeño en el tercer Grand Slam de la temporada y remarcó, después el tormentoso primer semestre que tuvo, que tiene buenas sensaciones y está mejorando.

"Siento que he cambiado a lo largo de este año. Sufrí mucho, pasé por mucho estrés, no supe manejar la presión. Haber estado aquí (Londres) disfrutando, ganando partidos importantes, se sintió bien. Me voy muy feliz con las oportunidades que voy aprovechando", declaró Garin a La Tercera.

Respecto a su instancia en cuartos de final, reconoció que fue importante, porque Wimbledon "es mi torneo favorito".

"Yo sueño con estar regularmente en estas instancias. Voy a analizar bien con Pepe (Vendrell), mi entrenador, lo que fue este torneo. Sobre todo de la derrota voy a aprender. Veré en qué me equivoqué, porque quiero ser mejor. Ya sumé cinco títulos ATP, tengo varios octavos de final en Grand Slam y ahora hice cuartos. No cabe duda que estoy mejorando", analizó.

Garin también valoró la motivación que significaba el tener la chance de hacer historia, ya que estuvo a punto de ser el primer chileno en llegar a semifinales de Wimbledon.

"Tener la oportunidad de hacer historia para Chile siempre es motivamente. Me encanta representar a mi país, el apoyo de la gente se siente y se agradece. En los momentos más difíciles siempre hay gente tirando para arriba y eso es clave. Ya llegará la hora de hacer historia, pero yo quiero seguir trabajando y disfrutando mi carrera".

Además, subrayó sentirse "contento con la carrera que estoy haciendo. Creo en mí y en mi equipo. Sigo madurando, voy entendiendo mejor lo que hago".

"Gago", en ese marco, repasó los problemas físicos que acarreó durante comienzo de temporada y explicó que eso termina pasando la cuenta en el plano mental, ya que provoca "inseguridades".

"Yo he trabajado el autoconocimiento, cosa que me ha ayudado muchísimo. El saber quererse, saber respetarse. Los deportistas profesionales siempre estamos bajo mucha presión, de querer siempre rendir al cien cada semana. Hay que estar preparado. Me gusta mucho el tenis y competir, pero a veces que uno no se siente tan bien, aparecen las dudas. Estamos muy expuestos y hay que saber manejarse", aseveró.

"No soy político, soy deportista"

Por último, Garin fue consultado por su postura (Apruebo o Rechazo) en el próximo Plebicisto Constitucional del 4 de septiembre. El jugador evitó profundizar sobre el tema, asegurando que su opinión "no tiene trascendencia".

"No me gusta mezclar política con deporte. Es algo muy distinto. No soy político, soy deportista y me dedico a esto. Mi opinión no tiene mucha trascendencia, aunque si tengo una postura, claro. Me dedico al tenis, algo totalmente opuesto a la política", aseguró.

Cabe recordar que el Plebiscito coincidirá con la fecha en que se disputará el US Open, torneo en que participará Garin. En caso de avanzar a las rondas finales, no alcanzará a estar en Chile para participar en los comicios.

"Ya veremos qué pasa en el torneo, pero los planes sí que son volver a la casa después de Nueva York. Si me va bien y avanzo a octavos, no alcanzo a ir a votar, pero si pierdo antes, que ojalá que no sea el caso, vuelvo y voto", sentenció.