Cristian Garin ya tiene horario para su duelo ante Novak Djokovic por The Boodles Challenge

El tenista chileno Cristian Garin (35° del ránking ATP) ya tiene horario para su estreno en el torneo de exhibición The Boodles Challenge, en el que chocará antel el serbio Novak Djokovic (1°).

El compromiso entre el nacional y el europeo se disputará este martes 25 de junio a las 09:30 horas de nuestro país (13:30 GMT) en el primer turno de la cancha principal del Stoke Park.

El certamen inglés, que no suma puntos ATP, servirá de preparación para el "Tanque" de cara a su participación en Wimbledon, que comienza el próximo 1 de julio.

Además, en el torneo participarán otras figuras del tenis mundial como Stefanos Tsitsipas (6°), Karen Khachanov (9°), Fabio Fognini (10°), Diego Schwartzman (24°), Denis Shapovalov (27°), Grigor Dimitrov (48°) y Tomas Berdych (112°).

