Ex coach de Garin reafirmó sus dichos: Cristian no ha podido encontrar estabilidad

Tras su eliminación en segunda ronda del US Open, el tenista chileno Cristian Garin deslizó la posibilidad de no seguir trabajando con el entrenador español Pepe Vendrell, lo cual se ratificó días después, tras lo cual el coach europeo tuvo palabras para el número dos de nuestro país.

"Los motivos que me expuso fueron que él sentía que la relación no iba por donde él consideraba que debía, que prefería pasar más tiempo en la zona de Estados Unidos y que agradecía el tiempo, pero lamentablemente prefería buscar otro camino", reconoció en conversación con ESPN.

"Intenté hacerle ver que creía que era un momento importante de su carrera y que sería importante, al menos, darnos la oportunidad de cerrar el año, trabajar junto con el equipo que teníamos armado y que una vez terminada la temporada se tomaran decisiones. Pero Cristian también es una persona de impulsos y optó por dar cerrada la etapa", añadió.

"Yo no soy tonto y obviamente vas viendo situaciones y comportamientos del jugador que te muestran que algo no está por donde te gustaría, pero de ahí a pensar que íbamos a poner punto final... la verdad es que sí, me sorprendió la decisión", complementó.

"Sobre todo pensando en el jugador, Cristian no ha podido encontrar estabilidad. Son estos momentos donde hay algunas dudas, todas estas relaciones de entrenador-jugador siempre suscitan tensiones y se viven con estrés, pero se habían hecho cosas muy buenas y yo pensaba que él las iba poner en la balanza para poder terminar al menos la temporada, porque nos quedamos a medio camino", lamentó.