Garin: Me sentí muy inferior por momentos, pero por suerte pude sacar el partido adelante

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin (31° del mundo), se mostró satisfecho tras su victoria sobre Pablo Cuevas (48°) en los cuartos de final del ATP 250 de Córdoba, y comentó sus dificultades físicas durante el compromiso.

"La verdad es que fue muy duro, hoy estaba muy difícil para jugar, pero por suerte lo pude sacar adelante. Me sentí súper inferior en el primer set y en el segundo sentí que me podía ir a casa en dos minutos, pero intenté luchar y correr", aseguró "Gago" tras el compromiso.

Además, añadió que "intenté seguir, enfocarme en mi saque e intentar hacer los puntos más cortos y la verdad es que estos son los días en que da gusto ganar, quizás no merecía ganar, pero estuve ahí y estoy muy contento de estar en semifinales".

Sobre sus dificultades físicas, el "Tanque" señaló que "me dio un enfriamiento en el estómago, empecé a sentir náuseas y mareos. El doctor me dijo que tenía síntomas de deshidratación y que mientras no pasara a mayores intentara jugar, eso hice y traté de dar lo mejor de mí y lo que más pude".

Finalmente acerca de su próximo rival, el eslovaco Andrej Martin (100°), dijo que "es un jugador muy sólido, viene teniendo un muy buen año y estas condiciones le gustan mucho. Yo debo concentrarme en la recuperación, ir al doctor para que me ayude un poquito y estar enfocado en el partido de mañana".

Garin y Martin juegan este sábado cerca de las 19:00 horas (22:00 GMT) y podrás seguirlo junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.