Garin tras ser campeón en Río: Lo importante es seguir mejorando, independientemente del ranking

El tenista chileno Cristian Garin (25° de la ATP) habló tras consagrarse campeón del ATP de Río de Janeiro y aseguró que estar muy contento, pero que el objetivo inmediato es seguir mejorando.

"Lo importante es seguir mejorando independientemente del ranking. Esto me ilusiona a alcanzar más, pero no me puedo relajar porque tengo que seguir trabajando", sostuvo respecto al ascenso que tendrá este lunes en el escalafón mundial, donde ingresará al top 20 y será 18°.

También expresó su felicidad por el nuevo trofeo que sumó en su carrera. "Recién estoy pensando en lo que gané, significa muchísimo para mí porque ha sido un trabajo de muchos años y ahora me toca disfrutar", indicó.

"En la mayoría de los torneos que gané he estado en la situación de revertir el resultado. Esta semana fue así. En la semana hizo mucho calor. Me ha costado ser positivo, pero lo sigo sacando adelante y eso es muy bueno para mi carrera", añadió el tenista.

Por último, "Gago" comentó que es muy positivo tener un campeonato ATP en Chile. "Contento de tener un ATP de vuelta en Santiago. Lo más probable es que esté mi familia y amigos y es muy especial".

Ahora Garin debe enfrentar el cuadro principal del ATP 250 de Santiago el próximo jueves, donde comenzará su participación en segunda ronda, jugando con el ganador del duelo entre el eslovaco Andrej Martin (94°) y el español Alejandro Davidovich (90°).