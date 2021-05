Garin y su triunfo en Roland Garros: Me sentí incómodo, pero tenía muchas ganas de ganar

El tenista número uno de Chile, Cristian Garin (28° del mundo), comentó su exigida victoria ante Juan Ignacio Londero (100°) en su estreno en Roland Garros, por 3-6, 6-4, 7-6(6) y 6-2, asegurando que no se sintió totalmente asentado al encuentro, pero destacando su capacidad de ganarlo, en poco más de tres horas.

Garin dijo en conferencia de prensa que "desde el comienzo jugué muy nervioso y tenso. En cuanto a lo teístico jugué muy corto, corrí muchísimo y, sin duda, esa no es la manera en la que quiero jugar. Me sentí incómodo, pero sí tenía muchísimas ganas de ganar, luché cada punto, sentía que podía hacerlo mejor, y sobre todo el tercer set, que partí muy mal, sentí que podía ganarlo y el hecho de sacarlo adelante me dio muchísima confianza".

Físicamente, aseveró que se siente "muy bien. Estos dos días de entrenamiento me van a venir muy bien, hablamos con Franco (Davin, su entrenador) del partido, sin duda hay que mejorar mucho y contento de tener estos dos días, que ojalá me sirvan para darme cuenta de lo que hice mal y jugar mucho más suelto el siguiente partido", contra Mackenzie McDonald (118°).

Finalmente, valoró que el triunfo haya sido el mismo día que cumplió 25 años: "Contento, creo que esta que no terminé el último no sentía que estaba de cumpleaños, así que ahora estoy contento por la victoria y por cumplir años. Vi mensajes de la gente mandando buenos deseos y el hecho de haber ganado me dio un autoregalo. Fue un partido durísimo. Contento por ambas cosas que estoy viviendo ahora".