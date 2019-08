Jorge Aguilar y crisis de Cristian Garin: "Está viviendo lo mismo que le pasó a Jarry"

El ex tenista Jorge Aguilar analizó la negativa racha que ha tenido Cristian Garin (37° en el ranking) en las últimas semanas y afirmó que es una situación "normal", similar a la que vivió Nicolás Jarry (55°) a comienzo de temporada.

"Cristian está pasando por un mal momento, pero eso no significa que él está jugando mal, sino que no se le están dando las cosas. Esto es así, el tenis es como una apuesta en el casino, no sabes si vas a ganar esa noche o te puedes ir eliminado en una hora. Tiene que estar fuerte mentalmente, porque en cualquier momento va a dar la sorpresa de nuevo", explicó el ex coach de Garin a ATON Chile.

Aguilar precisó que "está viviendo lo mismo que le pasó a Nico Jarry a principios de temporada, porque hay un desgaste después de que te va bien. Es un desgaste físico y mental que cuesta recuperar y volver a sentir la motivación de ganar un torneo".

Por último, Aguilar agregó que "uno como tenista siempre apunta a semanas buenas y uno sabe que va a tener semanas muy malas y contadas las rachas buenas. Si sacas la cuenta, son cinco o seis semanas buenas por año las que tiene un jugador. No los comparemos con un (Roger) Federer o (Rafael) Nadal, quienes siempre están jugando las finales o semis".

Garin lleva un mes y medio sin ganar, con seis derrotas consecutivas, cinco de ellas en un debut. Su última caída fue ante el argentino Juan Ignacio Londero (59°) en el ATP 250 de Los Cabos, en México.