José Luis Clerc analizó el momento de Garin: El día que se la crea, va a tener muchas posibilidades

El ex tenista argentino, hoy devenido en comentarista de ESPN, José Luis "Batata" Clerc, analizó el momento de Cristian Garin, quien pese a realizar buenas presentaciones sigue sin lograr buenos resultados en los torneos grandes, tal como le ocurrió el sábado en el Masters 1.000 de Miami, donde quedó eliminado en segunda ronda tras quedar libre en primera.

"Tuvo muchas posibilidades (ante Marin Cilic), pero no pudo. Hablé con (Franco) Davín y me comentaba que es lo que más están trabajando es la parte personal, que se la crea más, en el buen sentido. En su mirada, uno o ve tímido, que no se la cree", comentó Clerc en diálogo con El Mercurio.

"Me gustaría ver a un Garín más enérgico. Yo creo que va en camino, porque es un chico muy trabajador. De a poquito, porque tú te das cuenta cómo es en el lenguaje corporal. Hasta le cuesta hablar con la prensa por su timidez. Lo que tú eres dentro de una cancha de tenis, eres en la vida", añadió "Batata".

"El día que Garín se la crea, va a tener muchas más posibilidades, no importando la superficie en que juegue. Yo le he mandado muchos mensajes es y le digo 'créetela, entrena duro' y me dice 'eso es lo que quiero, para eso trabajo'", complementó quien fuera cuarto del mundo.