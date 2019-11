Thiem continuó como "bestia negra" de Federer y lo batió en su debut en el Masters de Londres

El tenista austriaco Dominic Thiem (5° en el ránking ATP) continuó su camino como "bestia negra" del suizo Roger Federer (3°) y lo derrotó por parciales de 7-5 y 7-5 en su estreno en el Masters de Londres 2019, ante un repleto O2 Arena.

El pupilo de Nicolás Massú sumó su quinta victoria sobre el helvético en siete partidos disputados entre ellos y dio un importante paso en el Grupo "Bjorn Borg" para acceder a semifinales del torneo.

La primera manga comenzó con ambos tenistas muy encendidos, pero también erráticos, registrándose un quiebre por lado en los cuatro juegos iniciales, aunque tras ese período ambos jugadores se estabilizaron y construyeron un parejo trámite hasta instancias definitorias.

Parecía que el suizo cada vez se acercaba más a su mejor tenis, cuando Thiem lo obligó a un aterrizaje forzoso en el undécimo game, rompiéndole el servicio y posteriormente cerrando el parcial a su favor.

El segundo parcial tuvo un desarrollo parecido al primero, aunque sin quiebres iniciales, y se cerró tras un flojo desempeño del ex número uno del mundo en el juego 11, otra vez, lo que significó que el jugador austriaco ganara el duelo en una hora y 40 minutos.

Esto es un duro golpe para Federer, quien se jugaba gran parte de su clasificación a semis en este duelo, ya que aún le resta por enfrentar al número dos del orbe Novak Djokovic y uno de los máximos favoritos para quedarse con el torneo.

Además, deberá enfrentar al promisorio italiano Matteo Berrettini (8°), quien cayó ante Djokovic en el debut, mismos dos jugadores que tiene en su horizonte Thiem en el Grupo "Borg" durante esta semana.

El último punto de la victoria de Dominic Thiem ante Roger Federer:

