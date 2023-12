Canadá cambió el rival de Nicolás Jarry para su estreno en la United Cup

Canadá cambió el rival de Nicolás Jarry (19°) para la confrontación ante Chile inicio de la United Cup, torneo de países que comienza este sábado en Sídney, Australia.

Felix Auger-Aliassime (29°) era el designado en primera intancia para el vamos de Jarry en la temporada, pero finalmente los norteamericanos alinearán al experimentado Steven Diez, de 32 años, 314° de la ATP, para un duelo que comenzará a las 22:00 horas de Chile, aproximadamente (01:00 GMT).

Una hora y media antes, entrará a la cancha Daniela Seguel (662°) frente a Leylah Fernández (35°), finalistas del US Open 2020, mientras que el último duelo será el dobles, con casi los mismos protagonistas, aunque esta vez con Auger-Aliassime en reemplazo de Diez.

Team nomination change – CAN vs CHI – Sunday 31 December⁰ ⁰Leylah Fernandez (CAN) vs Daniela Seguel (CHI)⁰Followed by Steven Diez (CAN) vs Nicolas Jarry (CHI)⁰Followed by L. Fernandez / F. Auger-Aliassime (CAN) vs D. Seguel / N. Jarry (CHI)⁰ ⁰#UnitedCup