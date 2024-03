Coach de Nicolás Jarry y el duelo con Casper Ruud: Tiene las armas para complicarlo

El argentino Juan Ignacio Chela, coach de Nicolás Jarry (23° del ranking de la ATP), proyectó el exigente duelo de este martes contra el noruego Casper Ruud (8°) y analizó el desempeño del chileno en el Masters 1.000 de Miami.

En diálogo con ESPN, Chela señaló que "es un partido muy complicado, Casper es un jugador de mucho prestigio, tiene características muy marcadas, un gran saque y gran derecha, pero Nico también tiene el potencial y las armas para complicarlo, así que esperamos que salga bien".

Sobre el torneo, sostuvo que "estamos todos muy contentos porque ganó dos partidos muy duros, el último fue con un ambiente increíble, parecía Copa Davis y Thiago (Seyboth Wild) jugó a un gran nivel también, fue un gran partido".

También comentó la polémica final con el árbitro español Nacho Forcadell.

"Nico es una persona muy correcta y educada, lo que pasó en el partido fue en un momento que él estaba listo para sacar y Thiago fue a buscar la toalla. El también quiso ir también y el árbitro le dice que no puede, entonces Nico le pregunta por que si el otro está yendo, pero son cosas que pasan en los partidos, pero él aguantó, se sostuvo muy bien de cabeza hasta el final", dijo.

En cuanto al inicio de año del "Príncipe", el entrenador argentino sostuvo que el jugador nacional "viene ganando partidos y algunos muy buenos, le faltó ser más regular, pero es justamente en lo que estamos trabajando. Nico es un jugador muy potente, tiene muchas armas, es muy vertiginoso y genera mucha incomodidad en el rival, pero todo eso hay que saber cuándo usarlo y ordenarlo".

"Tuvo su mejor año el 2023, pero ahora se arranca de nuevo No me gusta mucho que los jugadores se presionen por los puntos que defienden porque los resultados se pueden dar en cualquier semana y cada torneo es una oportunidad. Lo que más me interesa es que Nico sea cada vez un mejor jugador, un jugador más completo y los resultados llegan en algún momento", dijo.

Finalmente, habló del entorno del nieto de Jaime Fillol: "Nico está muy acostumbrado a viajar con su familia, con sus dos hijos 'chiquitos' (y su esposa Laura Urruticoechea), y le hace muy bien porque lo descomprime bastante de toda la presión y la vorágine del circuito, que la exigencia es muy alta, así que lo saca completamente, le encanta su rol de padre y es lindo que sus hijos, pese a que son chiquitos, lo vean jugar. Es complicado moverse todas las semanas, pero hace mucho tiempo lo hacen y están acostumbrados, así que está todo bien".

Jarry juega este martes a las 13:30 hotas (16:30 GMT) ante Ruud y los detalles podrás seguirlos en AlAireLibre.cl.