Con una "Gran Willy": Nicolás Jarry desumbró con un tremendo punto en su estreno en el US Open

El tenista número uno de Chile Nicolás Jarry (25° en el ránking de la ATP) esté enfrentando un duro debut en el US Open contra el promisorio francés, de 19 años, Luca Van Assche (65° del mundo).

En ese contexto, Jarry mostró una pincelada importante de su talento al despacharse un puntazo en el cierre del segundo set (el que lamentablemente perdió), en el que incluso debió extremar recursos con una "Gran Willy".

Revisa el punto:

The tweener and the forehand winner! 😱



🇨🇱 Nicolas Jarry was in his bag on that one. pic.twitter.com/lcSmubRRIy