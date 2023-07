Fillol y el gran momento de Nicolás Jarry: No tenía dudas de que si se lo proponía lo iba a lograr

El destacado extenista nacional Jaime Fillol se deshizo en elogios para su nieto Nicolás Jarry, quien tras un buen paso por Wimbledon, perdiendo en tercera ronda con el número uno del mundo Carlos Alcaraz, actuación que lo hará tener este lunes su mejor ránking, ubicándose 26°.

En diálogo con La Tercera, Fillol expresó: "No tenía dudas de que si se lo proponía lo iba a lograr, porque él es así. Eso lo puedes ver en sus partidos, en donde hay momentos en donde uno se pregunta cómo pudo bajar tanto o cometer tantos errores no forzados, pero a él eso no le inmuta. El siempre trata de ver cómo solucionar esos problemas y salir adelante".

"Eso lo mostró desde chico, nunca fue un tenista brillante en menores, sumaba puntos en singles, en dobles, pero no ganó ningún título importante en juveniles, entonces él también ha ido mostrando esa habilidad de que si las cosas no le resultan, no debe cuestionarse, sino que decir "sé cómo seguir adelante, tengo que tratar de hacerlo". Yo tenía la confianza de que Nicolás lo iba a lograr si empezaba desde cero", sostuvo.

También analizó, particularmente, su performance en el All England Club de Londres: "Al pasto no le dedicó mucho tiempo previo a su suspensión. No había puesto un énfasis en aprender a jugar en pasto, pero ahora lo ha estado viviendo y ha sido una adaptación muy buena. Se ha dado cuenta que el tenis es un deporte excepcional, un juego muy bonito y la gracia que tiene es que las distintas superficies van mostrándole al jugador una variedad de inconvenientes o una mayor efectividad, dependiendo de su estilo, entonces para quien tiene una mirada optimista de las cosas como Nicolás, su confianza fue creciendo mediante fue viendo como superaba esos riesgos que aparecían al cambiar de superficie".

También opinió sobre las loas que le llegarn a Jarry por parte de Alcaraz: "Fue muy bonito lo que dijo, pero desde hace un tiempo ya que entrenadores y jugadores han reconocido que Nicolás tiene un potencial muy alto y que se esperaba que lo fuese demostrando. Ahora lo está haciendo. Yo creo que ha crecido como persona. La manera en cómo está llevando su vida, el matrimonio, el nacimiento del primer hijo y lo que sufrió con ciertas injusticias, como la suspensión, que lo hizo más fuerte, con más carácter.

"Yo creo que él ha ido mostrando ese potencial que tenía. Como abuelo, lo he podido ver desde chico. Las coordinaciones que tenía, su motivación, el gusto por jugar, por competir. Esas son cosas que se apreciaban desde pequeño", añadió.

Finalmente, aseguró que no es invasivo en darle consejos a su nieto: "El necesita seguir a la gente con la que está. Yo puedo aportar de vez en cuando, pero cuando hablo con él, antes o después de los partidos no es para hacer un análisis crítico de las jugadas que hizo ni de cómo lo pudo haber hecho mejor. Es una conversación de apoyo y de incentivarlo a seguir por el camino que va".