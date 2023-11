Gracias a Nicolás Jarry: Chile logró su primera clasificación a la United Cup

Gracias a la gran temporada de Nicolás Jarry, hoy 19° en el ranking mundial de la ATP, Chile dirá presente en la segunda edición de la United Cup, certamen mixto que se jugará desde el próximo 29 de diciembre en Australia.

En la clasificación acceden los mejores seis países gracias al ranking ATP, seis países por ranking WTA y otros seis países por ranking combinado (mejor jugador ATP y jugadora WTA).

Fue así como hace un mes se conocieron 16 de los 18 elencos clasificados, pero al repetirse países, la lista corrió y este martes se supo que Brasil y Chile son los últimos clasificados.

En la instancia, el elenco nacional jugará en el Grupo B ante Grecia y Canadá.

El formato del certamen inlcuye dos partidos de individuales masculinos, dos duelos de singles femeninos y un doble mixto.

De acuerdo a la publicación realizada por el sitio oficial del torneo Jarry liderará a un equipo que además tiene a Tomás Barrios (104°), Alejandro Tabilo (105°), Daniela Seguel (662° de la WTA) y Fernanda Labraña (774°).

