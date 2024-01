Jaime Fillol generó admiración en redes al tratar de calmar a su nieto Nicolás Jarry

Un lindo momento se vivió en el marco de la United Cup, ya que Jaime Fillol, capitán del equipo chileno, mostró su sabiduría al aconsejar a Nicolás Jarry (19° del ranking ATP) en pasajes de frustración en el duelo ante el griego Stefanos Sakellaridis (416°).

"Soy 20 (del mundo) y no puedo corregir", señaló muy tenso Jarry a lo que su abuelo Fillol le respondió: "Puedes corregir, te he dicho lo que tienes que corregir. Con más intensidad".

Un hecho curioso fue que en medio de esa frase le cambió el nombre por Diego, el de su hermano.

