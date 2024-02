Jarry: Estoy contento de haber pasado, pero me preocupa más la salud de Etcheverry

El chileno Nicolás Jarry (21° del mundo) aseguró estar feliz de instalarse en semifinales del ATP de Buenos Aires, Argentina Open, pero que lo más importante es el estado físico de su amigo Tomás Martín Etcheverry (27°), quien se retiró en el duelo ante él en cuartos de final.

"Claramente, no fue un partido muy normal. Estoy contento de haber pasado, pero me preocupa más la salud de un amigo como Tomás. No es fácil para él pasar este momento, así que ojalá sea algo menor y pueda volver", comentó el chileno tras el partido.

Asimismo, aseguró que el encuentro "estaba siendo muy duro, el primer set muy batallado, de gran nivel. Estaba cada vez estando más en juego, encontrando mis ritmos".

En la misma línea, la "Torre" apuntó que "pasó lo que pasó hoy y logré mantenerme muy bien mentalmente, independiente de las circunstancias. Por ese lado contento, pero la salud de Tomás viene primero".

Ahora, el nieto de Jaime Fillol se verá las caras con el número dos del planeta y principal favortio para levantar el título, el español Carlos Alcaraz (2°), quien lo ha derrotado en los dos duelos que han tenido en el circuito.

Respecto al choque con el hispano, Jarry advirtió que "viene otro partido muy difícil contra Carlitos, así que espero seguir subiendo el nivel, estando más firme, sobre todo con mi saque, para tener oportunidades y salir a buscarlo".