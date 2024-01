Jarry tras fallido paso por Australia: Me quedo con que lo di todo en la cancha

Nicolás Jarry (18° del ranking ATP) cayó en su debut en el Abierto de Australia ante el italiano Flavio Cobolli (100°) y al día siguiente reaccionó en sus redes sociales.

"Esta es la parte difícil del deporte que hay que aceptar. Cuando no se da, no se da. Me quedo con que lo di todo en la cancha", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó que envía un "especial gracias a todos los que estuvieron apoyando, fue muy especial. Gracias Australia, hasta el próximo año".

Por otra parte, Jarry sostuvo en declaraciones tras el encuentro que "es bien amargo, obviamente, y más por como terminó. No he venido jugando muy bien, no han sido también semanas fáciles fuera de la cancha".

"He tratado de darle la vuelta mentalmente, de hacer lo mejor posible todos los días, he ido mejorando poco a poco, pero aún no estoy al nivel que tenía", siguió.

"Intenté pelear y estar lo más positivo posible, pero el agotamiento mental en algún minuto llega", terminó.