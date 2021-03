Javier Frana, destacado ex tenista, comentarista y ex colaborador de Nicolás Jarry, habló con "Saque y Red" en Al Aire Libre en Cooperativa sobre lo que viene en la temporada para el chileno, y sostuvo que "el sabe de éxitos, puede capitalizar esa experiencia, y que el deseo de no subir a la velocidad deseada no le juegue en contra".