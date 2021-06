Nicolás Jarry batalló, pero quedó eliminado en cuartos de Orlando

El tenista chileno Nicolás Jarry (324° de la ATP) batalló, pero quedó eliminado en los cuartos de final del Challenger de Orlando 2.

Jarry perdió en dos sets contra el estadounidense Christopher Eubanks (241°) por 6-3 y 7-5.

Pese a la caída, el nacional cerró una gran semana y se comenzó a acercar para instalarse entre los 300 mejores del ranking ATP.

Strong finish for @chris_eubanks96 in Orlando. He holds at love to take out Nicolas Jarry 6-3, 7-5. Advances to his seventh challenger semifinal, first since Nov 2020 (Orlando). 💪🏼



