Nicolás Jarry dio otro golpe al vencer a Alexander Zverev y se instaló en la final de Ginebra

El chileno Nicolás Jarry (54º del mundo) dio otro golpe al vencer al otrora número 3 del orbe Alexander Zverev (29º), por 7-6 (3) y 6-3 para instalarse en la final del ATP de Ginebra, en la semana previa a Roland Garros.

