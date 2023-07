Nicolás Jarry: Fui de menos a más, me pone contento la forma en que terminé jugando

El chileno Nicolás Jarry (28° en el ranking de la ATP) se mostró feliz tras el debut ganador que tuvo en Wimbledon 2023 contra el italiano Marco Cecchinato (89°).

"Fue un partido en que fui de menos a más y la forma en que terminé me pone muy contento porque no me venía sintiendo bien, la cancha es diferente a todas las demás", señaló tras el compromiso.

Además, añadió: "Terminé bien, estuvo muy concentrado para intentar no ceder ningún momento del partido con mi saque. Hoy jugué a un muy buen nivel, espero seguir mejorando, tengo bastante aún para hacerlo".

Además, palpitó el compromiso con el australiano Jason Kubler (77°): "Se viene un enfrentamiento complicado con alguien que le gusta esta superficie, alguien nuevo, pero si yo hago mi trabajo tengo oportunidades, debo mantener mi mentalidad y seguir haciendo lo que mejor hago, que es ser agresivo".

Si Jarry gana puede enfrentar al número uno del mundo Carlos Alcaraz, con quien ya perdió en febrero de este año con una derrota en Río de Janeiro.